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Бокс

Джошуа готов драться с Фьюри при пустых трибунах

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Энтони Джошуа прокомментировал бой против Тайсона Фьюри

#Джошуа, #Фьюри, #бокс

Про сорт здесь.

Источник – isport.иа.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал сам боксер.

“Если мой промоутер договорится о поединке с Фьюри, но бой придется провести без зрителей, то я соглашусь. Это очень удачное время для организации нашей встречи. Фьюри будет недоступен, когда мы снова сможем проводить бои в больших залах. Нужно воспользоваться возможностью, пока она есть”, – рассказал Джошуа.

Напомним, Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Источник: champion.com.ua

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