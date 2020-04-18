Джошуа: Приму вызов Усика, если Вайт с Фьюри отступят

Британец готов сразиться с украинцем

#Джошуа, #Усик #Фьюри, #Вайт, #Уайлдер

Про сорт здесь.

Источник – Sky Sports.

Британец Энтони Джошуа готов сразиться с украинцем Александром Усиком.

Об этом он рассказал порталу Sky Sports.

“Меня будут уважать в супертяжелом дивизионе, зная, что я не уклонялся от поединков. Усик, Фьюри, Вайт, Уайлдер – они все в моем списке. Усик – претендент по линии WBO, и если Вайт с Фьюри отступят, я приму его вызов без сомнений”, – сказал Джошуа.