Джошуа: Приму вызов Усика, если Вайт с Фьюри отступят

Британец готов сразиться с украинцем
#Джошуа, #Усик #Фьюри, #Вайт, #Уайлдер
Про сорт здесь.
Источник – Sky Sports.
Британец Энтони Джошуа готов сразиться с украинцем Александром Усиком.
Об этом он рассказал порталу Sky Sports.
“Меня будут уважать в супертяжелом дивизионе, зная, что я не уклонялся от поединков. Усик, Фьюри, Вайт, Уайлдер – они все в моем списке. Усик – претендент по линии WBO, и если Вайт с Фьюри отступят, я приму его вызов без сомнений”, – сказал Джошуа.
Напомним, Бетербиев назвал условие своего боя с Усиком.
Источник: champion.com.ua