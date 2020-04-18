Джошуа согласен провести бой с Фьюри без зрителей

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) сообщил, что готов провести поединок с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) без зрителей.

По его словам, если бой не состоится сейчас, то в будущем оппонент может быть недоступен, потом необходимо воспользоваться моментом.

«Если Эдди Хирн договорится о бое с Тайсоном Фьюри, однако его придется провести без зрителей, я соглашусь. Если я не приму этот бой сейчас, то не думаю, что Фьюри будет доступен, когда мы снова сможем проводить ивенты в больших залах», — приводит слова Джошуа mirror.co.uk.

Про сорт здесь.

Также он добавил, что сейчас работает над тем, чтобы побить Фьюри.