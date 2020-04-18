Ломаченко не верит в бой с Дэвисом

Василий Ломаченко прокомментировал бой против Джервонти Дэвиса
#Дэвис, #Ломаченко
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Источник – sport.ua.
Промоутеры могут помешать Джервонті Дэвису выйти на ринг против Василия Ломаченко.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Сейчас я не думаю, что бой состоится. Возможно, он сам хочет поединка, но его промоутеры не позволят. Впрочем, и без Дэвиса наш вес сейчас очень интересная.
Появляется много перспективных ребят, и сильные не только чемпионы, но и те, кто ниже в рейтингах. Думаю, у нас сложный дивизион”, – рассказал Ломаченко.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.
Источник: champion.com.ua