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Бокс

Ломаченко не верит в бой с Дэвисом

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Василий Ломаченко прокомментировал бой против Джервонти Дэвиса

#Дэвис, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – sport.ua.

Промоутеры могут помешать Джервонті Дэвису выйти на ринг против Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Сейчас я не думаю, что бой состоится. Возможно, он сам хочет поединка, но его промоутеры не позволят. Впрочем, и без Дэвиса наш вес сейчас очень интересная.

Появляется много перспективных ребят, и сильные не только чемпионы, но и те, кто ниже в рейтингах. Думаю, у нас сложный дивизион”, – рассказал Ломаченко.

Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

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Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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