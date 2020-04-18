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Бокс

Митрофанов: Мы на устном контракте с К2 Promotions

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Украинский средневес рассказал об отношениях с К2 Promotions

#Митрофанов, #К2 Promotions

Про сорт здесь.

Источник – ГУРЬЕВ TIME 2.

У украинского средневесы Дмитрия Митрофанова (8-0-1, 5 КО) хорошие отношения с К2 Promotions.

Об этом он недавно рассказал порталу YouTube канала ГУРЬЕВ TIME 2.

“В данный момент мы на устном контракте. Не знаю, важно ли это, у нас хорошие отношения, работаем. Все получается, мы выступаем, бои есть. Слава богу, живы-здоровы, травмы подлечили и вперед”, – сказал Митрофанов.

Напомним, Митрофанов занял сабиров победил единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua

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