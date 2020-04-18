Митрофанов: Мы на устном контракте с К2 Promotions

Украинский средневес рассказал об отношениях с К2 Promotions
#Митрофанов, #К2 Promotions
Про сорт здесь.
Источник – ГУРЬЕВ TIME 2.
У украинского средневесы Дмитрия Митрофанова (8-0-1, 5 КО) хорошие отношения с К2 Promotions.
Об этом он недавно рассказал порталу YouTube канала ГУРЬЕВ TIME 2.
“В данный момент мы на устном контракте. Не знаю, важно ли это, у нас хорошие отношения, работаем. Все получается, мы выступаем, бои есть. Слава богу, живы-здоровы, травмы подлечили и вперед”, – сказал Митрофанов.
Напомним, Митрофанов занял сабиров победил единогласным решением судей.
Источник: champion.com.ua