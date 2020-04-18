Уайлдер пообещал назвать причины поражения от Фьюри

Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение от Тайсона Фьюри

#Фьюри, #Уайлдер

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Источник – isport.иа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал сам боксер.

“Да, я проиграл Фьюри в реванше, но это ничего не значит. Наступит время, когда я выйду и расскажу о том, о чем должен рассказать. Фьюри знает, что в реванше я не был собой. Много кто говорит, что я не был настоящим Уайлдером. Но когда придет время, я назову причины своего поражения.

С нетерпением жду нашего третьего поединка. Фьюри должен быть готов встретиться со мной, когда наступит время. Я знаю, что я король хевівейта Понимаю, что веду за собой многих фанатов бокса. Это большая честь”, – рассказал Уайлдер.