Бывший тренер Тайсона: Майк нокаутировал бы Уайлдера за один раунд

Екстренер – о потенциал Уайлдера и Фьюри

#Фенеч, #Тайсон

Про сорт здесь.

Источник – BoxingScene.

Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сумел бы нокаутировать бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера всего лишь за один раунд.

Об этом заявил бывший тренер Тайсона Джефф Фенеч.

“Бокс уже не тот, что раньше. Гарантирую, что если Майк потренируется шесть недель, он нокаутирует Уайлдера за одну минуту. Он его размажет. Послушайте, если этот парень был нокаутирован Тайсоном Фьюри …

Так, Фьюри классный боксер, но он далеко не нокаутер. Майк бы уничтожил этих парней, они не на его уровне. У Фьюри есть навыки, но у Уайлдера нет ничего кроме жесткого удара. Если в него попасть, то с ним будет кончено. Майк не ошибся”, – отметил Фенеч.