Давайте помолимся дома – Усик призвал верующих не идти в церковь

#Усик

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Источник – Чемпион.

Украинский боксер Александр Усик ранее призывал людей ходить в церковь несмотря на карантин. Однако на Пасху изменил свое мнение и попросил всех оставаться дома.

Об этом спортсмен сказал в своем Instagram.

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“Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это, наверное, хорошо. Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: “Александр, как же так, закроют храмы, быстро что-то делай”. Я сказал: “Люди, идите в храмы”. “Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная. В том плане, что все закрывают и усиливают карантин.Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве, – подчеркнул Александр Усик. Важно: Коронавирус: Ситуация в Украине и мире на 19 апреля