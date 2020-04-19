Джошуа назвал бой мечты

Энтони Джошуа прокомментировал бой мечты
#Джошуа, #Льюис, #бокс
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Источник – isport.ua.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел сразиться с легендарным британцем Ленноксом Льюисом.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я бы очень хотел встретиться с Льюисом на стадионе Уэмбли. Это мой бой мечты. Можно сказать, что это был бы бой за титул лучшего боксера Великобритании”, – рассказал Джошуа.
Напомним, Джошуа готов драться с Фьюри при пустых трибунах.
Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.
Источник: champion.com.ua