Джошуа назвал бой мечты

Энтони Джошуа прокомментировал бой мечты

#Джошуа, #Льюис, #бокс

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел сразиться с легендарным британцем Ленноксом Льюисом.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я бы очень хотел встретиться с Льюисом на стадионе Уэмбли. Это мой бой мечты. Можно сказать, что это был бы бой за титул лучшего боксера Великобритании”, – рассказал Джошуа.

Напомним, Джошуа готов драться с Фьюри при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.