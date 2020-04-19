Воскресенье, 19 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХэй: Усик не понимает силы Чисоры
Бокс

Хэй: Усик не понимает силы Чисоры

AdminНет комментариев
Добавлено

Дэвид Хэй прокомментировал бой Чисора – Усик

#Усик #Чисора

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) удивит Александра Усика (17-0, 13 КО) во время их поединка.

Об этом рассказал менеджер боксера Дэвид Хэй.

“Усик входит в пятерку лучших боксеров по мнению всех экспертов, он олимпийский чемпион и никогда ранее не проигрывал бои. Он был абсолютным чемпионом в крузервейті.

Дерек Чисора проиграл девять боев. Много кто думает, что он прошел свой пик. Поверьте, он прибежал в тренировочном лагере таким, каким я его никогда не видел.

Я думаю, что Усик просчитался. Он не понимает, насколько хороший и сильный Чисора. Он похож на быка, абсолютно твердый, и он все еще тренируется”, – рассказал Хэй.

Напомним, Бетербиев назвал условие своего боя с Усиком.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Джошуа назвал бой мечты

Уайлдер пообещал назвать причины поражения от Фьюри

Джошуа: Приму вызов Усика, если Вайт с Фьюри отступят

Митрофанов: Мы на устном контракте с К2 Promotions

Деревянченко в мае мог провести бой с Альваресом

Закрыть