Хэй: Усик не понимает силы Чисоры

Дэвид Хэй прокомментировал бой Чисора – Усик

#Усик #Чисора

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Источник – ua.tribuna.com.

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) удивит Александра Усика (17-0, 13 КО) во время их поединка.

Об этом рассказал менеджер боксера Дэвид Хэй.

“Усик входит в пятерку лучших боксеров по мнению всех экспертов, он олимпийский чемпион и никогда ранее не проигрывал бои. Он был абсолютным чемпионом в крузервейті.

Дерек Чисора проиграл девять боев. Много кто думает, что он прошел свой пик. Поверьте, он прибежал в тренировочном лагере таким, каким я его никогда не видел.

Я думаю, что Усик просчитался. Он не понимает, насколько хороший и сильный Чисора. Он похож на быка, абсолютно твердый, и он все еще тренируется”, – рассказал Хэй.