Майк Тайсон: Это лучшее время в моей жизни

Легендарный боксер находится в отличных кондициях
Источник – Чемпион.
Про сорт здесь.
Легендарный боксер Майк Тайсон находится в очень хорошем физическом состоянии.
Об этом рассказал сам бывший спортсмен.
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“Я нахожусь в лучшей форме, которую я имел в течение всей жизни. У меня нет никаких жалоб. Это лучшее время в моей жизни. Как человек я чувствую, что для меня нет границ. Все должно быть хорошо.
Я нахожусь в прекрасных кондициях. На днях думал о том, чтобы сделать еще одну татуировку”, – сказал 53-летний экс-чемпион.
Напомним, Тайсон завершил карьеру в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду.
Источник: champion.com.ua