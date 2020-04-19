Майк Тайсон: Это лучшее время в моей жизни

Легендарный боксер находится в отличных кондициях

Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Легендарный боксер Майк Тайсон находится в очень хорошем физическом состоянии.

Об этом рассказал сам бывший спортсмен.

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“Я нахожусь в лучшей форме, которую я имел в течение всей жизни. У меня нет никаких жалоб. Это лучшее время в моей жизни. Как человек я чувствую, что для меня нет границ. Все должно быть хорошо.

Я нахожусь в прекрасных кондициях. На днях думал о том, чтобы сделать еще одну татуировку”, – сказал 53-летний экс-чемпион.