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Бокс

Мейвезер серьезно нарушил правила карантина

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Американец прокатился на велосипеде по Лос-Анджелесу с целой компанией

#Мейвезер

Про сорт здесь.

Источник – xsport.ua.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер во время карантина решил покататься на велосипеде.

Об этом сообщает BackGrid.

Вместе с целой компанией боксер выехал в центр Лос-Анджелеса.

Большинство из них были в масках, но сам Мейвезер решил проигнорировать средство защиты.

В настоящее время США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом (738 923) и умерших (39 015).

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Ранее, от коронавирус умер дядя и тренер Мейвезера Роджер.

Напомним, Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками.

Источник: champion.com.ua

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