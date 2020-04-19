Мейвезер серьезно нарушил правила карантина

Американец прокатился на велосипеде по Лос-Анджелесу с целой компанией
#Мейвезер
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Источник – xsport.ua.
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер во время карантина решил покататься на велосипеде.
Об этом сообщает BackGrid.
Вместе с целой компанией боксер выехал в центр Лос-Анджелеса.
Большинство из них были в масках, но сам Мейвезер решил проигнорировать средство защиты.
В настоящее время США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом (738 923) и умерших (39 015).
Ранее, от коронавирус умер дядя и тренер Мейвезера Роджер.
Напомним, Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками.
Источник: champion.com.ua