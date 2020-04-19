Пулев: Уайт – самый большой трус в супертяжелом весе

Болгарин считает, Диллиана позором бокса

#Пулев, #Вайт

Про сорт здесь.

Источник – Bad Left Hook.

В Диллиан Уайта было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все.

Такое мнение высказал болгарин Кубрат Пулев.

“Диллиан Уайт – самый большой трус во всем супертяжелом дивизионе. Он – позор бокса. У него было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все”, – сказал Пулев.

Напомним, Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам.

Ранее сообщалось, бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня.