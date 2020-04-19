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Пулев: Уайт – самый большой трус в супертяжелом весе

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Болгарин считает, Диллиана позором бокса

#Пулев, #Вайт

Про сорт здесь.

Источник – Bad Left Hook.

В Диллиан Уайта было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все.

Такое мнение высказал болгарин Кубрат Пулев.

“Диллиан Уайт – самый большой трус во всем супертяжелом дивизионе. Он – позор бокса. У него было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все”, – сказал Пулев.

Напомним, Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам.

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Ранее сообщалось, бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня.

Источник: champion.com.ua

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