Пулев: Уайт – самый большой трус в супертяжелом весе

Болгарин считает, Диллиана позором бокса
#Пулев, #Вайт
Про сорт здесь.
Источник – Bad Left Hook.
В Диллиан Уайта было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все.
Такое мнение высказал болгарин Кубрат Пулев.
“Диллиан Уайт – самый большой трус во всем супертяжелом дивизионе. Он – позор бокса. У него было три возможности драться за чемпионский пояс, но он забраковал их все”, – сказал Пулев.
Напомним, Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам.
Ранее сообщалось, бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня.
Источник: champion.com.ua