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Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом

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Рамирес хочет быть более сильной версией самого себя

#Рамирес, #Постол

Про сорт здесь.

Источник – boxingscene.

Чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO), который должен встретиться с Виктором Постолом, планирует подняться в полусредний вес после поединка с украинцем.

Об этом заявил сам американский боксер.

“Я пойду по любому маршруту, который приведет меня к бою за звание чемпиона мира. Кроуфорд – отличный боец, поэтому для меня было бы честью разделить с ним ринг. Мне кажется, что я покажу ему что-то новое. Я думаю, что немного у него заберу. К тому времени, как я приму решение о переходе в полусредний вес, прибавлю в мышечной массе. Я буду более сильной версией Хосе Рамиреса.

Я могу представить, что стану в полусреднем весе лучше, чем был в первом полусреднем. Я довольно высокий, у меня красивая фигура. На мой взгляд, как только я наберу 3,5 кг, то почувствую заметную разницу в положительную сторону. После боя с Кроуфордом я намерен остаться в полусреднем весе дольше. Конечно же, я желаю драться там со всеми топовыми соперниками, чтобы увидеть свои возможности. Как на меня, я могу долго оставаться на этом уровне”, – сказал Рамирес.

Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.

Источник: champion.com.ua

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