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Бокс

Усик рассказал, чтобы сделал, если бы встретил инопланетян

Андрей ОгородникНет комментариев
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Усик

Известнейший украинский боксер Александр Усик стал гостем програмы в гостях у Дмитрия Гордона.

Одним из вопросов, которые были заданы боксеру был связан с тем, чтобы сделал Усик, если бы встретился с инопланетянами:

«Я не мечтаю о встрече с инопланетянами. Я не помню, мне когда-то задали вопрос об инопланетянах и я ответил, что если бы они опустились к нам на Землю и сказали: «Саня, поехали к нам на планету», – то я бы с удовольствием к ним съездил и посмотрел, что у них там происходит.

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Про сорт здесь.

Но мне кажется, когда они к нам прилетят и на каком-то расстоянии посмотрят: «Та нет, к этим шизикам не поедем, потому что еще нас заберут и поработят». Это шутки все, мне задали вопрос – я в ответ пошутил».

Напомним, на данный момент Александр Усик находится в ожидании своего второго боя в супертяжелом весе против Дерека Чисоры.

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Тэги: Александр УсикДмитрий Гордон
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