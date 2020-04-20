Гассиев: Мы с Усиком не общаемся

Россиянин хотел бы провести еще один бой с Усиком
#Гассиев, #Усик
Про сорт здесь.
Источник – https://vringe.com/.
Дебютант супертяжелого веса Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) не общается с украинцем Александром Усиком (17-0, 12 KO), которому проиграл в финале Суперсерии.
Об этом заявил россиянин.
“Еще не надоело отвечать на вопросы о Усика? Сначала это было для меня странно. Почему они задают один и тот же вопрос? Но это работа и людям интересно. Конечно, я бы хотел реванш. Кто-то говорит, что реванш не имеет смысла, но пусть это будет не реванш, а бой Гассиев – Усик II, например. Если он будет интересен и актуален – конечно, с удовольствием проведу бой.
Мы с ним пообщались только после пресс-конференции после боя. Я его после этого даже не видел. Мы с Усиком после этого не пересекались и не сталкивались”, – сказал Гассиев.
Напомним, Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками.