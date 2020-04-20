Гвоздик: Усик должен спокойно разобраться с Чисорой

Гвоздик дал прогноз на бой Усик – Чисора

#Гвоздик, #Усик

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Источник – vringe.com.

В плане бокса Александр Усик и Дерек Чисора находятся на разных уровнях.

Об этом заявил ексчемпіон мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

“Я думаю, по мастерству и классу Саня Усик – совершенно другой боксер. Конечно, Чисора ему не ровня. Я думаю, что Саню правильно ведут в этом дивизионе. Было бы глупо сейчас ставить его против Джошуа или Фьюри, потому что нужно привыкнуть, обжиться в весе, и Чисора – правильный соперник, который вроде и не ТОП, но очень крепкий середняк.

Это как всегда, что не делай – все неправильно. Сейчас кто-то скажет, зачем Чисора, надо было кого-то более слабого. Найдешь такого – скажут, что бьешь мешков. Я думаю, Чисора отличный соперник для Усика, ведь он настоящий супертяж, хотя у него нет таких габаритов, но по крайней мере он природный супертяж. Плюс, опять же, сделать счастливыми фанатов, плюс самому попробовать свои силы с более-менее хорошим соперником. Я думаю, что Саня с ним должен без проблем разобраться. В плане бокса они находятся на разных уровнях”, – отметил Гвоздик.