Хэй: Сейчас есть только один боксер, который способен справиться с Фьюри

Известный в прошлом боксер высоко оценивает Джошуа

#Хэй #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – BoxingScene.

Сейчас в супертяжелом дивизионе только Энтони Джошуа способен противостоять Тайсону Фьюри.

Об этом заявил известный в прошлом боксер Дэвид Хэй.

“На мой взгляд, только у Джошуа есть опыт, класс, техника и атлетизм, чтобы противостоять нынешнему Тайсону Фьюри. Реалистично на данный момент я вижу только его как конкурента Тайсона.

Мне кажется, многие недооценивают возможности Джошуа. Вероятно, Фьюри его может перебоксировать, но я вижу преимущества Энтони на средней дистанции.

Поражение от Руиса? Не стоит это переоценивать. В боксе всякое случается. Я проиграл Карлу Томпсону, а через несколько лет стал первым номером дивизиона”, – сказал Хэй.