Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко
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Источник – ua.tribuna.com.
Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес не хочет поединка против обладателя поясов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко без зрителей.
Об этом рассказал сам боксер.
“Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то.
Болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию в других местах. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим.
А поединок без зрителей в значительной мере считается спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов”, – сказал Лопес.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.