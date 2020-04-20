Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко

#Ломаченко, #Лопес

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес не хочет поединка против обладателя поясов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко без зрителей.

Об этом рассказал сам боксер.

“Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то.

Болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию в других местах. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим.

А поединок без зрителей в значительной мере считается спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов”, – сказал Лопес.