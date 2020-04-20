Понедельник, 20 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах
Бокс

Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах

AdminНет комментариев
Добавлено

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко

#Ломаченко, #Лопес

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес не хочет поединка против обладателя поясов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко без зрителей.

Об этом рассказал сам боксер.

“Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то.

Болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию в других местах. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим.

А поединок без зрителей в значительной мере считается спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов”, – сказал Лопес.

Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

Читайте также:  Отец Фьюри: Хочу, чтобы Тайсон завязал с боксом

Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик: Я совершенно не слежу за тем, что и как говорит Зеленский. Мне не жаль его

Лопес: Собираюсь снести голову Ломаченко

Усик – о своей травме: Немного полечил крылышко

Усик: О желании быть украденным инопланетянами я пошутил

Бывший тренер Тайсона: Майк нокаутировал бы Уайлдера за один раунд

Закрыть