Лопес: Собираюсь снести голову Ломаченко

Боксер обещает, что бой не затянется в поздние раунды

#Лопес, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) собирается уничтожить обладателя поясов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил сам американец.

“В некотором смысле у нас с Ломаченко одна цель. Он пытается стать абсолютным чемпионом, потому что никогда этого не делал. Он пытается добавить достижений к своему резюме. Не могу сказать, что увлекаюсь этим. Он точно войдет в Зал славы, но он хочет закончить карьеру помпезно.

Он жаждет завоевать последний пояс, а я на грани того, чтобы делать большие вещи. Я попытаюсь войти в историю, став абсолютным чемпионом в 22 года. Я собираюсь снести ему голову.

Сколько раундов продержится Ломаченко? На это время могу сказать, что бой не затянется больше, чем на 8 раундов”, – сказал Лопес.