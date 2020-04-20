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Лопес: Собираюсь снести голову Ломаченко

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Боксер обещает, что бой не затянется в поздние раунды

#Лопес, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) собирается уничтожить обладателя поясов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил сам американец.

“В некотором смысле у нас с Ломаченко одна цель. Он пытается стать абсолютным чемпионом, потому что никогда этого не делал. Он пытается добавить достижений к своему резюме. Не могу сказать, что увлекаюсь этим. Он точно войдет в Зал славы, но он хочет закончить карьеру помпезно.

Он жаждет завоевать последний пояс, а я на грани того, чтобы делать большие вещи. Я попытаюсь войти в историю, став абсолютным чемпионом в 22 года. Я собираюсь снести ему голову.

Сколько раундов продержится Ломаченко? На это время могу сказать, что бой не затянется больше, чем на 8 раундов”, – сказал Лопес.

Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

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Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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