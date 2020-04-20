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Бокс

Усик: Я совершенно не слежу за тем, что и как говорит Зеленский. Мне не жаль его

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#Усик #Зеленский

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

У Президента Украины Владимира Зеленского большие проблемы.

Так считает боксер Александр Усик.

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“Что думаю о Зеленского как о президенте? У него нет команды. Кто-то скажет: “Ты его защищаешь”. Я его не защищаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны.

Я совершенно не слежу за тем, что он и как говорит. Но то, что у него большие проблемы, это видно.

Мне его не жалко только по той причине, что он знал, куда идет. И он туда шел, имея сумасшедшую поддержку в 73%. Я не жалею людей. Больше переживаю за тех, кто имел работу, а сейчас не могут туда ходить и у них не хватает еды. Вот за этих людей я больше переживаю, а у него есть деньги, он их заработал. А те, кто ежедневно работал от зарплаты до зарплаты – это проблема. Этим людям надо помогать”,- сказал Усик.

Источник: champion.com.ua

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