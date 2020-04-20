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Усик: Коронавирусом запугивают людей

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Александр Усик прокомментировал пандемию коронавирус

#Усик #коронавирус

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Нужно всем сплотиться для борьбы с пандемией коронавирус.

Об этом рассказал украинский боксер Александр Усик.

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“Я знаю, что вирус есть. Но не надо из этого делать какую-то страшную вещь, чтобы запугивать людей. Они и так запуганы, не понимают, кому верить, кого слушать. Кто-то сказал: имбирь или лимон что-то там убивают, и они сразу подорожали. Надо сплотиться и помогать друг другу, а мы пытаемся из этого делать выгоду и заработать. Не помогаем друг другу: ты мне чужой. Это вирус, о котором сами врачи не понимают, что это такое”, – рассказал Усик.

Источник: champion.com.ua

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