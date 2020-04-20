Усик: О желании быть украденным инопланетянами я пошутил

Боксер любит часто шутить

#Усик

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Во многих интервью, когда украинскому боксеру Александру Усику ставят какие-то очень серьезные вопросы и ждут серьезных ответов, то он может ответить с иронией или шуткой.

Об этом заявил сам боксер.

“Я не мечтаю о встрече с инопланетянами. Мне когда задали вопрос про инопланетян и я ответил, что если бы они спустились к нам на Землю и сказали: “Саня, поехали к нам на планету”, – то я бы с удовольствием к ним съездил и посмотрел, что у них там происходит. Но мне кажется, когда они к нам прилетят и на каком-то расстоянии посмотрят: “Да нет, до этих шизіків не поедем, потому что еще нас заберут и поневолять”. Это шутки все, мне задали вопрос – я в ответ пошутил. Во многих интервью, когда мне ставят какие-то очень серьезные вопросы и ждут серьезных ответов, я могу ответить с иронией, шуткой. Мне кажется, что это быть, это живое общение. А просто сидеть серьезным и говорить: “Вот я такой серьезный боксер…”. Я люблю шутить и часто это делаю. Могу легко посмеяться над собой, спокойно к этому отношусь”, – сказал Усик.

Напомним, Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками.