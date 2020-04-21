Абсолютная чемпионка мира назвала боксеров, что победят Ломаченко

Кроуфорд и Стивенсон лучше украинца

#Шилдс, #Ломаченко

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Источник – FightHype.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) не может претендовать на звание лучшего боксера с не лучшей защитой.

Об этом заявила чемпионка мира в трех весовых категориях Кларесса Шилдс.

“Лучший боксер в плане защиты, но без учета Мейвезера? Среди девушек лучшая защита в Сенісіі Эстрады и в Еманди Серрано. Много кто может сказать, что у Серрано нет защиты. Но, хорошая атака – это и защита.

Если мы говорим о мужчинах, то нужно говорить о Шакуров Стивенсона. Я видела немногих людей, которые могут попасть чистыми ударами по Шакуру. Когда он дрался за пояс чемпиона мира, то за 12 раундов пропустил где-то три удара. А попал много. Это лучшая защита, которую я видела. Он, а также Теренс Кроуфорд.

Ломаченко? Он был в нокдауне. Да, такое бывает, но когда твое лицо после боя розовое и красное, то нет, ты не можешь считаться парнем с хорошей защитой. Относительно навыков – да, у него невероятные навыки. Но не лучшая защита. Нет. Не в моей книге”, – сказала Шилдс.