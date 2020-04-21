Бой Ломаченко – Лопес не состоится без зрителей – Арум

Боб Арум прокомментировал поединок Ломаченко – Лопес

#Ломаченко, #Лопес

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Источник – ua.tribuna.com.

Бой чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопеса против обладателя поясов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко не состоится без зрителей.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Будет трудно провести бой между Ломаченко и Лопесом без зрителей. Мы не можем провести поединок с Василием, до того времени, пока не будет снят запрет на передвижение. Ломаченко был в США, но вернулся в Украину, чтобы быть дома, пока все закрыто.

Для такого спорта, как бокс, продажа билетов составляет большой процент дохода. Я не понимаю, как можно сделать это без зрителей”, – отметил Арум.