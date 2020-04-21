Джошуа: Хочу драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри

Энтони Джошуа прокомментировал будущих соперников
#Усик #Джошуа
Про сорт здесь.
Источник – ukrinform.иа.
Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа назвал боксері, с которыми хотел бы встретиться в завершении боксерской карьеры.
Об этом рассказал сам боксер.
“Хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. До завершения карьеры хочу боксировать с Усиком, Уайлдером, Фьюри и Ортисом. Кто еще? Ковнацикий и Миллер. Вот эти шесть имен”, – отметил Джошуа.
Напомним, Джошуа назвал бой мечты.
Источник: champion.com.ua