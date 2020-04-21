Джошуа: Хочу драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри

Энтони Джошуа прокомментировал будущих соперников

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Про сорт здесь.

Источник – ukrinform.иа.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа назвал боксері, с которыми хотел бы встретиться в завершении боксерской карьеры.

Об этом рассказал сам боксер.

“Хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. До завершения карьеры хочу боксировать с Усиком, Уайлдером, Фьюри и Ортисом. Кто еще? Ковнацикий и Миллер. Вот эти шесть имен”, – отметил Джошуа.

Напомним, Джошуа назвал бой мечты.