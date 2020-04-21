От коронавирус умер легендарный рефери, который судил бои Льюиса, Кличко и Тайсона

Рефери скончался в возрасте 73 лет

#Коттон, #Тайсон

Про сорт здесь.

Источник – vringe.com.

Легендарный американский рефери Эдди Коттон в возрасте 72 лет ушел из жизни.

Об этом сообщает BoxingScene.

Произошло это в одном из госпиталей Нью-Джерси (США). После 10 дней борьбы с COVID-19 выдающийся судья умер от осложнений, вызванных болезнью.

На его счету сотни боев, а пожалуй, наиболее известным стал легендарный бой Леннокса Льюиса против Майка Тайсона в 2002 году, когда британец победил нокаутом в 8 раунде.

Судил он также и боя украинского супертяжеловеса Владимира Кличко, в частности его поединка против Роя Остина, Руслана Чагаева, Мариуша Ваха и Алекса Леапаі.

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