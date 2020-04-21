Портер: Ломаченко победит Лопеса

Портер отдает предпочтение украинцу

#Ломаченко, #Зеленский, #Портер

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Источник – vringe.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен победить чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО).

Об этом заявил бывший чемпион Шон Портер.

“Ломаченко победит в этом бою. Я знаю Лопеса. Он крутой, он зрелищный, он забавный. Он прямо вырос на зрелищности. Я думаю, он один из таких бойцов, который должен быть на глазах публики. Если он не будет на глазах публики, я не уверен, будет ли он так же выступать. Он немного похож на меня. Внимание зрителей доводит его до того состояния, которое ему необходимо.

Но я уверен, что Ломаченко опытный. Думаю, у него все еще довольно хороший движок. С его опытом, с его множеством трюков, которые он может предложить … я считаю, что Ломаченко до него доберется, основываясь на его опыте”, – сказал Портер.