Вторник, 21 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПортер: Ломаченко победит Лопеса
Бокс

Портер: Ломаченко победит Лопеса

AdminНет комментариев
Добавлено

Портер отдает предпочтение украинцу

#Ломаченко, #Зеленский, #Портер

Про сорт здесь.

Источник – vringe.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен победить чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО).

Об этом заявил бывший чемпион Шон Портер.

“Ломаченко победит в этом бою. Я знаю Лопеса. Он крутой, он зрелищный, он забавный. Он прямо вырос на зрелищности. Я думаю, он один из таких бойцов, который должен быть на глазах публики. Если он не будет на глазах публики, я не уверен, будет ли он так же выступать. Он немного похож на меня. Внимание зрителей доводит его до того состояния, которое ему необходимо.

Но я уверен, что Ломаченко опытный. Думаю, у него все еще довольно хороший движок. С его опытом, с его множеством трюков, которые он может предложить … я считаю, что Ломаченко до него доберется, основываясь на его опыте”, – сказал Портер.

Ранее, Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
От коронавирус умер легендарный рефери, который судил бои Льюиса, Кличко и Тайсона

Тренер Головкина: Я был против боя с Дерев’янченком

Дэйна Уайт
Серия турниров UFC Fight Night отменена из-за коронавируса

Александр Усик
Усик рассказал, когда будет готов завершить карьеру

Бой Ломаченко – Лопес не состоится без зрителей – Арум

Закрыть