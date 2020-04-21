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Бокс

Серия турниров UFC Fight Night отменена из-за коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дэйна Уайт

Сразу четыре крупных турнира серии UFC Fight Night отменены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт UFC, было принято решение отказаться от проведения турниров 25 апреля, 2 мая, 16 мая, а также UFC 250, который должен был пройти 9 мая.

Ближайшим турниром должен стать вечер UFC 249, который уже раз был отменен. Его планируют провести 9 мая, правда, состав бойцов пока до конца не определен, так, как многие отказываются от участия из-за пандемии коронавируса.

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Про сорт здесь.

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Тэги: UFCДэйна Уайткороанвирус
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