Серия турниров UFC Fight Night отменена из-за коронавируса

Сразу четыре крупных турнира серии UFC Fight Night отменены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт UFC, было принято решение отказаться от проведения турниров 25 апреля, 2 мая, 16 мая, а также UFC 250, который должен был пройти 9 мая.

Ближайшим турниром должен стать вечер UFC 249, который уже раз был отменен. Его планируют провести 9 мая, правда, состав бойцов пока до конца не определен, так, как многие отказываются от участия из-за пандемии коронавируса.

Про сорт здесь.