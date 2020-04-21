Шелестюк хочет драться за пояс чемпиона мира

Сергей Шелестюк прокомментировал свое будущее в боксе

#Шелестюк, #бокс

Про сорт здесь.

Источник – ukrinform.ua.

Украинский боксер первой средней весовой категории, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Тарас Шелестюк надеется сразиться за мировое чемпионское звание.

Об этом рассказал сам боксер.

“Наша украинская сборная 2012 года была лучшей командой. Усик, Ломаченко, Гвоздик стали чемпионами мира. Надеюсь, что придет мое время, и я к ним присоединюсь.

Когда я стал профессионалом, приехал в США и подписал контракт с Thompson Boxing и Banner Promotions. Мне обещали, что я буду бороться за титул чемпиона мира в течение двух лет. Прошло уже семь, а этого так и не произошло.

Надеюсь, я смогу драться с Дэнни Гарсией, Китом Турманов или Ерролом Спенсом в какой-то момент в ближайшем будущем. Я очень жду эту возможность. Нынешний год должен был стать удачным для меня, но свои коррективы внес коронавирус. Я говорил со своими промоутерами о поединке в мае-июне, но сейчас это выглядит маловероятным”, – рассказал Шелестюк.