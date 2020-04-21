Тренер Головкина: Я был против боя с Дерев’янченком

Джонатан Бэнкс прокомментировал бой Головкин – Деревянченко

#Головкин, #Деревянченко

Про сорт здесь.

Источник – xsport.иа.

Чемпиону IBF в среднем весе Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) не стоило драться с Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

Рассказал тренер боксера из Казахстана Джонатан Бэнкс.

“Весь тренировочный лагерь я напоминал Головкин о том, что ему предстоит пройти сквозь “кровавое месиво”. Именно по этой причине я и не хотел этого боя. И я не скрывал этого. О да, я бы предпочел, чтобы вместо Деревянченко в соперниках Головкина был Деметриус Андраде или кто-то еще. Стилистически это был бы более удобный бой для Головкина.

Но именно схватка с Деревянченко была тем, что точно пришлось бы по душе болельщикам: не на жизнь, а на смерть, рубка кость в кость. Я знал, через что Головкину предстоит пройти. Именно по этой причине мы готовились к тому, чтобы Геннадий был готов к 12-раундовом поединке”, – рассказал Бэнкс.