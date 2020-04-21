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Бокс

Тренер Тони Харрисона умер от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Али Салаам

Ещё одна большая потеря в мире бокса связанная с коронавирусом.

Бывший чемпион мира Тони Харрисон на своей странице в Инстаграм поделился печальной новостью. Вчера на 59-ом году жизни умер его отец и тренер по совместительству Али Салаам. Причиной смерти стала коронавирусная болезнь.

Отметим, помимо того, что Али Салаам сделал сына чемпионом мира в среднем весе по версии WBC, он и сам боксировал на профессиональном уровне в средине восьмидесятых годов.

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Про сорт здесь.

На днях, напомним, из-за коронавируса не стало легендарного американского рефери Эдди Коттона.

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Тэги: Али Салаамкоронавируссмерть
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