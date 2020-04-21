Усик рассказал, когда будет готов завершить карьеру

Известнейший украинский боксер Александр Усик не планирует в ближайшее время заканчивать спортивную карьеру.

По словам боксера, он пока даже не задумывается о том, чтобы уйти из спорта:

Не могу сказать, до скольких лет буду боксировать. Пока буду с радостью вставать в пять часов утра на пробежку, пока меня все это будет радовать.



Мне очень нравится вставать в пять утра на тренировку, потому что мир в основном спит, а солнышко уже просыпается. Мне нравиться смотреть, как оно встает, когда тишина и передо мной девственная пора, которая потом переключается в суету. Кто-то куда-то бежит, кто-то за чем-то гонится. Мы все это делаем каждодневно. Из этого получается суета сует. Идем туда, не знаем куда и ищем то, не знаем что. Про сорт здесь.

Напомним, в мае Александр Усик должен был провести свой второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры, но из-за карантина поединок перенесли на неопределенный срок.