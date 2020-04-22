Бой Фьюри – Уайлдер без болельщиков не состоится

Промоутер – о проведении крупных боев
#Уайлдер, #Фьюри
Про сорт здесь.
Источник – BoxingScene.
Большие бои вроде третьего поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер не имеет финансового смысла проводить без болельщиков.
Об этом заявил промоутер Боб Арум.
“Второй бой Фьюри – Уайлдер принес 17 миллионов долларов от продажи билетов. Как их можно заменить, если проводить бой без фанов? Никак.
Так что придется ждать, когда поединки можно будет полноценно проводить с болельщиками. Это слишком большое событие, чтобы организовать с пустым залом”, – сказал Арум.
Бой предварительно запланирован на осень, но ожидается, что в этом году в США не будут разрешены мероприятия с фанами.
Ранее, Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах.
Источник: champion.com.ua