Бывший чемпион WBO: Чисора медленный для Усика

Малиновский считает, что его соотечественник будет лучше двигаться на ногах
#Усик #Малиновский
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Источник – xsport.ua.
Бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) физически не выдержит Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
Об этом заявил бывший чемпион Европы по версии WBO Олег Малиновский.
“Чисора для него медленный, он остановится. Он его, я думаю, на ногах растянули просто, розсмиканому “, – отметил Малиновский.
Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.
Источник: champion.com.ua