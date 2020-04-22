Бывший чемпион WBO: Чисора медленный для Усика

Малиновский считает, что его соотечественник будет лучше двигаться на ногах

#Усик #Малиновский

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Источник – xsport.ua.

Бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) физически не выдержит Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Об этом заявил бывший чемпион Европы по версии WBO Олег Малиновский.

“Чисора для него медленный, он остановится. Он его, я думаю, на ногах растянули просто, розсмиканому “, – отметил Малиновский.

Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.