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Бокс

Гірн хочет создать бойцовский лагерь с изоляцией и тестированием

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Эдди Гірн прокомментировал возвращение бокса в США

#Гірн, #бокс

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Промоутер Эдди Гірн назвал необходимые условия для возвращения бокса в США.

Об этом рассказал сам промоутер.

“В Америке некоторые штаты будут безопаснее для проведения боев, чем другие. Например, Нью-Йорк, но никому не будет нравиться, если проводить все события здесь в течение месяцев, а может и лет.

Я считаю, что мы должны создать нечто вроде бойцовского лагеря, где в течение месяца можем быть под замком. Где все будут тестироваться – команды, боксеры, тренеры, и мы будем уверены в безопасности каждого.

Но пока все это лишь тыканье пальцем в небо даже для экспертов, потому что проблема в том, что возвращение может быть не в июне или июле, а не в октябре или ноябре”, – рассказал Гірн.

Ранее, Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах.

Источник: champion.com.ua

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