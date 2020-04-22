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Бокс

Ковалев – про коронавирус: Понятно, что это замут верхушек

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Боксер имеет собственную теорию появления коронавирус

#Ковалев

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Российский боксер, бывший чемпион мира, Сергей Ковалев признает наличие COVID-19 и даже его смертоносные последствия.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, поэтому, что несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака”, – сказал Ковалев.

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Сообщение, распространенный Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 21 Апр 2020 г. в 12:18 PDT

Ранее, от коронавирус умер легендарный рефери, который судил бои Льюиса, Кличко и Тайсона.

Источник: champion.com.ua

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