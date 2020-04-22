Ковалев – про коронавирус: Понятно, что это замут верхушек

Боксер имеет собственную теорию появления коронавирус
#Ковалев
Про сорт здесь.
Источник – Чемпион.
Российский боксер, бывший чемпион мира, Сергей Ковалев признает наличие COVID-19 и даже его смертоносные последствия.
Об этом заявил сам спортсмен.
“Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, поэтому, что несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака”, – сказал Ковалев.
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Ранее, от коронавирус умер легендарный рефери, который судил бои Льюиса, Кличко и Тайсона.