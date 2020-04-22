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Красюк: Мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а потом организуем бой с Фьюри

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Александр Красюк прокомментировал бой Александра Усика с Энтони Джошуа

#Усик #Джошуа, #Фьюри

Про сорт здесь.

Источник – isport.ua.

Александр Усик должен встретиться с чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

“Александр Усик имеет статус обязательного претендента. Он получил его после того, как освободил чемпионский титул в тяжелом весе. Летом будет год с тех пор, как Усик стал обязательным претендентом. Александр намерен стать чемпионом и никто не может отнять у него этого права. Усик – яркий боец, он олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. У него есть солидная предыстория.

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Усику хватит влияния, чтобы боксировать за титул чемпиона мира. И мы будем на этом настаивать. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а потом устроим объединительный бой с Тайсоном Фьюри”, – рассказал Красюк.

Напомним, Джошуа назвал бой мечты.

Источник: champion.com.ua

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