Красюк: Мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а потом организуем бой с Фьюри

Александр Красюк прокомментировал бой Александра Усика с Энтони Джошуа

#Усик #Джошуа, #Фьюри

Про сорт здесь.

Источник – isport.ua.

Александр Усик должен встретиться с чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

“Александр Усик имеет статус обязательного претендента. Он получил его после того, как освободил чемпионский титул в тяжелом весе. Летом будет год с тех пор, как Усик стал обязательным претендентом. Александр намерен стать чемпионом и никто не может отнять у него этого права. Усик – яркий боец, он олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. У него есть солидная предыстория.