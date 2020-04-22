Умер двукратный чемпион СССР

Березюк скончался на 70-м году жизни
#Березюк
Про сорт здесь.
Источник – obozrevatel.com.
Известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни.
Об этом сообщает Белорусская федерация бокса.
Анатолий Березюк – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель и призер различных всесоюзных и международных турниров. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.
Ранее, украинский нокаутер указал причину первого поражения в карьере.
Источник: champion.com.ua