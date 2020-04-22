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Умер двукратный чемпион СССР

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Березюк скончался на 70-м году жизни

#Березюк

Про сорт здесь.

Источник – obozrevatel.com.

Известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни.

Об этом сообщает Белорусская федерация бокса.

Анатолий Березюк – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель и призер различных всесоюзных и международных турниров. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

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Ранее, украинский нокаутер указал причину первого поражения в карьере.

Источник: champion.com.ua

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