Усик: Я готов боксировать с Джошуа даже сейчас

Александр Усик прокомментировал бой против Энтони Джошуа
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Источник – isport.ua.
Украинский боксер Александр Усик готов к бою против чемпиона WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Бой с Чисорой – это вызов, с которым я намерен столкнуться. Это будет непросто, это точно. Но я не боюсь трудностей, я просто готовлюсь к ним.
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И мне не нужно больше боев, чтобы быть готовым к топам. Несколько лет назад я боксировал с ребятами весом 110 или 120 килограммов как боксер Украинских атаманов в Мировой серии бокса.
Я готов боксировать с Джошуа даже сейчас. Мы выбрали такой путь, что ближайшим соперником станет Чисора, но потом я бы очень хотел встретиться с Энтони. И так будет”, – рассказал Усик.
Напомним, Джошуа назвал бой мечты.