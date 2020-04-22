Усик назвал главную цель в супертяжелом весе

Украинец поделился своими планами

#Усик

Про сорт здесь.

Источник – Przeglad Sportowy.

Украинский боксер Александр Усик желает получить все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе.

Об этом заявил сам боксер.

“Я не люблю обсуждать будущее. Надо идти шаг за шагом, спокойно приближаясь к цели. Удастся ли мне стать чемпионом мира в супертяжелом весе? Я верю в свои силы, но самоуверенность – это тоже не очень хорошо. Однако я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом в хевівейті”, – сказал Усик.