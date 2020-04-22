Усик озвучил свою версию появления коронавирус

Боксер повторил озвученные патриархом Кириллом тезисы

#Усик

Про сорт здесь.

Источник – Przegląd Sportowy.

В разгаре заболевания Божий промысел, ведь Бог обратился к людям за помощью коронавирус.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

“Бог напоминает нам о том, что мы живем не так, как должны. Наши ценности изменились.

Теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Господь просто хочет просветить нас. Он как хороший отец, но иногда может ударить ребенка по попе”, – заявил Усик.