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Усик возмутился коронавирус: Червонопузі закрывают церкви

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Боксер – о закрытии церквей

#Усик

Про сорт здесь.

Источник – Чемпион.

Закрытие церкви в нашей стране будет возвращением в Советский Союз.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

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“Коронавирус – вирус, который, блин, сильнее, чем все другие. Когда я впервые услышал, что будут закрывать церкви, то подумал, что это будет возвращение в Советский Союз. То, что, прости Господи, червонопузі закрывают церкви – как сейчас, в ХХІ веке, можно позволить это сделать? И на этой почве у меня появилась внутренняя агрессия”, – сказал Усик.

Источник: champion.com.ua

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