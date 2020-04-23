Альварес: Ломаченко заслуживает уважения, он очень талантливый

Канело поделился мнением о мастерство украинца
#Альварес, #Ломаченко
Про сорт здесь.
Источник – TV BOXEO.
Боксер Сауль Альварес похвалил чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко.
Об этом заявил сам мексиканец.
“Ломаченко – очень талантливый боксер. Это невероятно. У Василия есть много навыков, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважение”, – заявил Альварес.
Ранее, Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах.
Напомним, Бетербиев решил сменить гражданство.
Источник: champion.com.ua