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Бокс

Альварес: Ломаченко заслуживает уважения, он очень талантливый

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Канело поделился мнением о мастерство украинца

#Альварес, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – TV BOXEO.

Боксер Сауль Альварес похвалил чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам мексиканец.

“Ломаченко – очень талантливый боксер. Это невероятно. У Василия есть много навыков, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважение”, – заявил Альварес.

Ранее, Лопес откажется драться с Ломаченко при пустых трибунах.

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Напомним, Бетербиев решил сменить гражданство.

Источник: champion.com.ua

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