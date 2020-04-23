Белью назвал боксеров, которые побьют Усика

Тони Белью прокомментировал будущее Александра Усика в супертяжелом весе
#Белью, #Усик #Джошуа
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Источник – isport.ua.
Британский боксер Тони Белью оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
Об этом рассказал сам боксер.
“Усик – отличный боксер. Меня часто просят оценить его перспективы в хевівейте. Что же, давайте разберемся с этим вопросом. На мой взгляд, Усик победит всех боксеров, за исключением двух. Не думаю, что Александр достаточно большой, чтобы избить Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Его могут победить только вследствие размеров.
Не поймите меня неправильно. Я считаю, что Усик хорошо себя проявит в бою с Джошуа, но в какой то момент Энтони доберется до него, и добьется желаемого результата. Фьюри? Не думаю, что Тайсон позволит Усику приблизиться к себе. Фьюри очень большой”, – считает Белью.
Напомним, Джошуа хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.