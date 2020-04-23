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Бой Сиренко против Мюллера состоится после карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Сиренко

Ещё один представитель Украины в супертяжелом весе Владислав Сиренко прокомментировал перенос поединка против боксера из ЮАР Джонни Мюллера.

Изначально поединок был запланированный на 28 марта, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. По словам Сиренко бой состоится не раньше выхода из карантина.

«Оставалось две недели до боя с Мюллером. Я прошел великолепный лагерь, сделал очень много качественных раундов спаррингов. Поэтому было очень обидно (из-за переноса), ведь я понимаю, что мне придется пройти через все это еще раз. Уже, наверное, летом, когда у нас будет бой. Скорее всего, он у нас будет, потому что все контракты подписаны, мы готовы: он хочет со мной подраться, я хочу подраться с ним. Поэтому, как только закончится карантин и будет возможность провести этот бой, то мы встретимся».

Про сорт здесь.

Отметим, самым громким титулом Джонни Мюллера является титул WBC International Silver. На профессиональном ринге статистика африканца следующая (21-9-2, 14 КО).

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Тэги: Владислав СиренкоДжонни Мюллеркарантин
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