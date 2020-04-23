Джошуа: Я направляюсь к бою с Фьюри, Пулев не мой уровень

Энтони Джошуа прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

#Джошуа, #Фьюри

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я направляюсь к бою с Фьюри и одержу победу в этом поединке, независимо от котировок букмекеров, желание болельщиков и тех, кто во мне сомневается. Я работаю, чтобы победить Фьюри. В какой-то степени я уже смотрю вперед, думая о том, что будет после боя с пулевым. Я планирую пройти эту преграду, я так настроен.

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Если говорить о Пулева, то все-таки это не мой уровень. Я хочу боксировать с лучшими и побеждать их. Поэтому сейчас думаю о том, как буду побеждать Фьюри. Как только Тайсон будет готов, я приму вызов к бою”, – рассказал Джошуа.

Напомним, Джошуа назвал бой мечты.