Джошуа: Я направляюсь к бою с Фьюри, Пулев не мой уровень

Энтони Джошуа прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри
#Джошуа, #Фьюри
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Источник – isport.ua.
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я направляюсь к бою с Фьюри и одержу победу в этом поединке, независимо от котировок букмекеров, желание болельщиков и тех, кто во мне сомневается. Я работаю, чтобы победить Фьюри. В какой-то степени я уже смотрю вперед, думая о том, что будет после боя с пулевым. Я планирую пройти эту преграду, я так настроен.
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Если говорить о Пулева, то все-таки это не мой уровень. Я хочу боксировать с лучшими и побеждать их. Поэтому сейчас думаю о том, как буду побеждать Фьюри. Как только Тайсон будет готов, я приму вызов к бою”, – рассказал Джошуа.
Напомним, Джошуа назвал бой мечты.