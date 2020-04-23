Хейни официально вернули титул чемпиона WBC в легком весе

WBC вернули титул Девіну Хейни

#Хэйни, #WBC

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Источник – isport.ua.

Американец Девин Хейни (24-0-0, 15 KO) восстановлен в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Соответствующее решение большинством голосов утвердил Совет управляющих WBC.

В декабре Хейни был назначен чемпионом “в отпуске”, поскольку из-за травмы плеча не мог провести обязательную защиту против Хавьера Фортуны.

Но благодаря карантину, Хейни решил, что на момент восстановления боксерских ивентов сможет провести обязательную защиту, поэтому обратился в WBC с просьбой восстановить его чемпионский статус.

Теперь назначен бой между Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом будет за титул временного чемпиона, а победитель будет обязан встретиться с Хэйни, который сначала сможет провести добровольную защиту.

Напомним, Хэйни извинился за расистское оскорбление Ломаченко.

Ранее, Ломаченко высмеял заявление Хейни.