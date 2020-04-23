Маскаев: Кличко был никто. У меня он из угла в угол летал

Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев в 1990 году победил украинца Виталия Кличко. Спортсмены встретились в полуфинале чемпионата вооруженных сил СССР в Ташкенте. Маскаев победил досрочно.

Об этом рассказал сам российский боксер.

“Я был в ударе и хорошо чувствовал себя морально. Для меня в то время Кличко был никто. Уже потом Виталий начал выигрывать и подниматься. А в то время он был проходным соперником. Я прошел его в первом раунде. Помню, что два раза попал по нему, сбил его с ног. Даже рефери Кокошкин не считал”, – рассказал Олег.

Кроме того, российский боксер поставил под сомнение возможную травму Кличко.

“Виталий говорит, что сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол летал, а потом два раза подсел на задницу. Затем выбросили полотенце, и бой был остановлен. Я тогда был уже неоднократным чемпионом Спортивного клуба армии. Того года в очередной раз победил”, – резюмировал Маскаев.