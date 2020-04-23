Непобедимый американский боксер извинился за расистское оскорбление Ломаченко

Хейни попросил извинения за свое скандальное заявление
#Хэйни, #Ломаченко
Про сорт здесь.
Источник – The Independent.
Боксер Девин Хейни искренне сожалею о том, что в сторону чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко использовал слова, которые бросили тень всех его болельщиков.
Об этом заявил американец.
“Последние пару дней у меня было много времени спокойно посидеть и подумать о разных вещах. Я искренне сожалею о том, что использовал слова, которые бросили тень не только на меня, а на всех моих болельщиков, друзей и единомышленников.
Это был ценный урок. Поверьте, я его усвоил. И теперь мне придется показать всем, каким же человеком я являюсь на самом деле. И, конечно же, я продолжу свой путь к величию – в ринге и за его пределами”, – отметил Хейни.
Несколько дней назад афроамериканец заявил, что никогда не проиграет белому парнишке. После таких слов боксера обвинили в расизме даже его собственные болельщики.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.